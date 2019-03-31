Школа Тобольского района участвует в проекте "Фронтовая авиация России"

Ученики Малозоркальцевской школы Тобольского района изготавливают макеты фронтовых самолетов ко Дню Победы. В кабинете труда для этого есть все необходимое: станки, комплекты с конструктором и модели будущих самолетов.

В Малозоркальцевской школе с 1931 по 1939 год учился писатель Константин Лагунов. В 2000 году он посетил учреждение, спустя 18 лет школу отстроили заново. Одним из самых ярких педагогов в ней стал Алексей Цейнер. Он ведет физкультуру, технологию, кружки по робототехнике и авиамоделированию. Чтобы занимать всех ребят одновременно в одном помещении, педагог разработал программу, рассчитанную на все возрасты и уровни подготовки. В 2016 году на международной встрече в Москве по авиамоделированию его воспитанник Максим Колос занял пятое место, при этом стал самым младшим участником. Ученики Цейнера также выиграли "Робофест": они представили робота, который одновременно способен выполнять восемь операций.

Сам учитель в 2017 году стал лауреатом районного конкурса "Педагог года", а на областном этапе получил приз детского жюри за лучший открытый интегрированный урок по простым механизмам, пишет "Тюменская область сегодня".

Алексей Цейнер ставит перед собой задачу развивать инженерные кадры. С поддержкой сельского дома творчества, а также при содействии и. о. заведующей Малозоркальцевской школы Валентины Венгерской учитель увлекся проектом "Фронтовая авиация России": изготавливает с ребятами модели военной крылатой техники, которые можно будет продемонстрировать на 9 Мая.