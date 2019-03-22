Тюмень за день: 21 марта

Фото Сергея Елесина

Топ мероприятий в Тюмени на 22–24 марта

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет ТОП мероприятий на 22–24 марта в Тюмени. Жителей и гостей города приглашают в походы, на спектакли, кинопоказы и игры, также состоится концерт Леонида Агутина и многое другое. Подробнее — в обзоре.

Тюменский духовой оркестр даст концерт в ДК "Нефтяник"

Концерт участника проекта "Битва оркестров" состоится 9 апреля в 19 часов на сцене дворца культуры "Нефтяник". Свое творчество представит тюменский духовой оркестр под руководством Тимура Бахрова, сообщили в пресс-службе центра культуры и творчества "Тюмень".

Депутаты передадут главе Тюмени 737 наказов избирателей

Перечень наказов тюменцев депутаты рассмотрели 20 марта на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету в городской думе.

На звание "Мисс Россия — 2019" из Тюменской области претендуют трое

В конкурсе красоты "Мисс Россия – 2019" примут участие три жительницы Тюменской области. Это Елена Пановикова из Тобольска, Кристина Баринова из Тюмени и Дарья Верхотурцеваиз Ноябрьска.

Тюменцам расскажут, как выбрать профессию, чтобы быть успешным в XXI веке

Лекция "Навыки будущего: как быть успешным в 21 веке" пройдет сегодня, 21 марта, в Тюменском технопарке, начало в 12:30. О том, какие навыки и компетенции необходимо развивать современному человеку, чтобы быть успешным и востребованным в будущем, всем желающим расскажет руководитель проекта "Атлас новых профессий" АСИ и Сколково Дмитрий Судаков.