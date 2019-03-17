Тюменский дизайнер изготовит корону на конкурс "Мисс ялуторовчанка-2019"

Фото из архива Дарьи Норкиной

Известный тюменский дизайнер Дарья Норкина, которая создавала корону для Яны Добровольской, ставшей "Мисс Россия-2016", изготовит головное украшение на конкурс "Мисс ялуторовчанка-2019", приуроченного к 360-летию города.

Как рассказала заместитель директора по культурно-досуговой деятельности "Арт-Вояж" Ялуторовска Анастасия Петелина, история конкурса насчитывает более 20 лет, но последние два года он не проводился. Специально к юбилейной дате города его возобновили. Для изготовления короны решили привлечь именитого дизайнера, а Дарья Норкина подтвердила желание создать украшение для обладательницы главного титула, пишет ИА "Тюменская линия".

Кастинг на конкурс красоты состоялся 1 марта при полном зрительном зале. В отборе приняли участие 23 девушки в возрасте от 14 до 25 лет, в финал прошли 14 участниц. Основными критериями для финалисток стали умение творчески себя подать, быть эрудированной и коммуникабельной.

В состав жюри вошли эксперты из разных отраслей, председателем стала региональный представитель конкурса "Мисс Россия" Анна Воронова. Она же возглавит судейскую коллегию в финале конкурса, чтобы выбрать девушек, которые по своим параметрам могут пройти для участия в конкурсе всероссийского масштаба.

Финал конкурса намечен на 27 апреля, до этого времени конкурсанток ждет несколько подготовительных этапов: встречи с экспертами, постановщиками дефиле, партнерами проекта, занятия с тренерами и режиссерами. Известный человек, имя которого пока держится в секрете, даст мастер-класс ялуторовским девушкам по уверенности в себе.