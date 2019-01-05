Креативное пространство для молодежи создадут в Ишиме

Мультицентр "Моя территория" планирует открыть свои двери творческой молодежи в Ишиме в первой половине 2019 года. Здесь молодые люди смогут реализовать свой творческий потенциал, найти единомышленников, а также поучаствовать в мероприятиях мультицентра.

Напомним, в 2018 году мультицентр открылся в Тобольске, за один год работы он объединил 2 500 человек. С марта команда реализовала 7 крупных проектов, которые были созданы, чтобы развивать надпрофессиональные компетенции, лидерские качества, знакомили с театральными сообществами, сферой медиа и уличным искусством.

Бренд “Моя территория” появился в Тюмени в 2011 году, тогда было решено переименовать безымянный молодежный информационный центр и дать ему имя. За 7 лет команда объединила вокруг себя 360 молодежных сообществ и реализовала более 200 проектов, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".