Пять разработчиков инновационных продуктов станут резидентами тюменского бизнес-инкубатора

16:54 04 января 2019
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pixabay.com

Пять компаний, которые в 2019 году займутся разработками инновационных продуктов на территории Тюменской области, получат статус резидента бизнес-инкубатора. такой решение принял экспертный совет организации.

В их числе – молодые разработчики, которые работают над созданием сервиса в сфере ЖКХ, позволяющего автоматизировать процессы взаимодействия управляющей компании и жильцов. Для УК информационная система значительно облегчит управление многоквартирным домом, а жильцы получат качественное мобильное приложение, в котором будет отражаться вся необходимая информация.

Кроме того, тюменцы смогут воспользоваться приложением для подачи заявки в аварийно-диспетчерскую службу, пишет "Тюменская область сегодня".

Компании, получившие статус резидента бизнес-инкубатора технопарка, получают ряд преференций, в числе которых возможность субсидирования, льготная аренда офиса, налоговые льготы и другие.

Теги: бизнес , бизнес-инкубатор , инновации , резиденты , Технопарк
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