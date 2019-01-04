Пять разработчиков инновационных продуктов станут резидентами тюменского бизнес-инкубатора

Пять компаний, которые в 2019 году займутся разработками инновационных продуктов на территории Тюменской области, получат статус резидента бизнес-инкубатора. такой решение принял экспертный совет организации.
В их числе – молодые разработчики, которые работают над созданием сервиса в сфере ЖКХ, позволяющего автоматизировать процессы взаимодействия управляющей компании и жильцов. Для УК информационная система значительно облегчит управление многоквартирным домом, а жильцы получат качественное мобильное приложение, в котором будет отражаться вся необходимая информация.
Кроме того, тюменцы смогут воспользоваться приложением для подачи заявки в аварийно-диспетчерскую службу, пишет "Тюменская область сегодня".
Компании, получившие статус резидента бизнес-инкубатора технопарка, получают ряд преференций, в числе которых возможность субсидирования, льготная аренда офиса, налоговые льготы и другие.
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