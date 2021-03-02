Резидентами тюменского бизнес-инкубатора являются 77 инновационных компаний

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В 2020 году число резидентов бизнес-инкубатора Тюменского технопарка выросло в 1,5 раза. Минувший год ознаменовался новыми вызовами и уникальными проектами, среди которых переход в онлайн, особые программы для потенциальных резидентов, а также расширение числа и географии желающих попасть в бизнес-инкубатор. За прошедших в 2020 году шесть заседаний Экспертного совета технопарка было рассмотрено беспрецедентное число проектов — с января по декабрь свои разработки на суд экспертов представили руководители 51 компании из 8 регионов России.

Несмотря на численное преимущество уральских компаний, география потенциальных резидентов ежегодно расширяется. В прошлом году Экспертный совет в числе прочих рассмотрел проекты из Красноярска, Казани, Калининграда и Владивостока. Всего Советом одобрено 24 заявки, что за год практически в 1,5 раза увеличило число резидентов бизнес-инкубатора. Поддержку получили как традиционные для бизнес-инкубатора проекты в нефтегазовой сфере, так и новейшие разработки в области медицины, агробиотехнологий и других отраслей. В настоящее время резидентами бизнес-инкубатора являются 77 инновационных компаний.

Для проектов из IT-сферы Тюменский технопарк как региональный оператор Фонда Сколково в ноябре 2020 года запустил пилотную программу Fast Track. Она позволила перспективным стартапам из регионов в максимально сжатые сроки попасть напрямую в российскую "Кремниевую долину". Одним из главных преимуществ для участников программы стала возможность поработать с менторами и увидеть новые векторы развития своих стартапов. По результатам Fast Track положительное решение комиссии получил проект Geometa резидента тюменского бизнес-инкубатора "Джемс Девелопмент" и финалист "Битвы стартапов" APRBot.

Всего за прошедший год 8 проектов получили статус резидентов Сколково, который дает компаниям налоговые льготы, субсидии на возмещение таможенной пошлины, возможность участвовать в грантовых программах, российских и международных выставках. Также резидентам доступна менторская поддержка представителей профессионального сообщества, юридическое сопровождение и помощь в патентовании проектов.

Уже ставший традиционным для Тюмени форум "InnoWeek" и "Битва стартапов" впервые прошел в онлайн-формате в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавирусной инфекции. В октябре жюри рассмотрело проекты, относящиеся к сферам "Цифровизация решений для промышленности", "Фарма, Биобезопасность", "Инфраструктура" и "Цифровой ритейл". Победители получили гранты от 100 до 500 тысяч рублей или иные преференции.

Одним из ключевых деловых событий, ежегодно проводимых на базе Тюменского технопарка, остается Тюменский нефтегазовый форум. В 2020 году в рамках форума состоялось более трех десятков мероприятий, в которых онлайн и офлайн приняли участие 5,5 тыс. человек из 20 регионов России и 28 стран. Свой вклад в деловую программу форума внесли и резиденты бизнес-инкубатора: восемь компаний были представлены на стенде технопарка, а разработчики выступили с докладами в презентационной зоне на стенде правительства Тюменской области.

Информация предоставлена фондом "Диалог".