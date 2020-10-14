Тюменцы реализуют проект VR-тренировок по пожарно-техническому минимуму

Фото - пресс-служба Западно-Сибирского инновационного центра

Тюменский технопарк поддержит реализацию проектов "Система мониторинга инфекционных и паразитарных заболеваний", "Модульные системы кровельного озеленения", "Обучающий симулятор по пожарно-техническому минимуму" и "Мультискважинный ретроспективный тест". Статус резидентов бизнес-инкубатора разработчики получили по итогам очередного заседания экспертного совета.

"Из четырех новых резидентов только одна компания предложила разработку для нефтегазового сектора, остальные проекты имеют подчеркнуто социальную направленность, при этом все они представляют интерес с точки зрения коммерциализации. Это не значит, что в перспективе мы будем отказываться от нефтегазовой специфики, но в определенной степени это позволит диверсифицировать пакет проектов бизнес-инкубатора Тюменского технопарка", - прокомментировала директор Западно-Сибирского инновационного центра Ольга Простнева.

Примером такой социально ориентированной коммерческой разработки может служить "Обучающий симулятор по пожарно-техническому минимуму", презентованный тюменскими разработчиками.

"Преимуществом нашего симулятора является возможность проводить тренировки с полным погружением. Применение VR-технологий увеличивает коэффициент усвоения знаний на 75%. При этом виртуальную тренировку легко организовать без отрыва от производства и выезда на полигон, а алгоритм действий человек будет отрабатывать в привычной для него рабочей обстановке, воспроизведенной средствами 3D. Применять симулятор можно для тренировки в любых зданиях как производственного, так и офисного типа. Сейчас система проходит пилотные испытания на базе одной из тюменских школ", - пояснил технический директор проекта Ильдар Саттаров.