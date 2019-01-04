Тюмень становится локомотивом российского голубеводства

За последние годы Тюмень стала настоящим локомотивом спортивного регионального голубеводства России, отметили участники конференции Союза российских спортсменов-голубеводов, которая в середине декабря состоялась в Балашихе Московской области.

"В 2014 году тюменский клуб голубеводов стал одним из инициаторов создания открытого Национального чемпионата России по спортивному голубеводству, - рассказал корр. "Тюменской линии" главный судья чемпионата Анатолий Шишкевич, - Основная цель, которую мы ставили - объединение голубеводов-спортсменов. В каждом российском регионе есть любители спортивных голубей. Но они были разрознены. Создание единых правил судейства, проведение совместных выпусков, выставок должно было объединить всех в единую структуру. Для начала мы создали тюменский сайт национального чемпионата, на котором сейчас представлена вся голубеводческая Россия. Мы создали и апробировали электронную систему онлайн прилета".

Система рейтингов позволяет сравнить результаты голубеводов летающих в разных условиях и проживающих друг от друга за тысячи км. Программа систематизирует данные, сохраняет архив за все года соревнований, облегчает работу расчетчиков и главных судей в клубах, в режиме реального времени выводит данные о соревнованиях, налетах голубей, формирует карточки налета голубей по сезонам.

В год создания чемпионата его инициаторы даже представить не могли, что получится из этой идеи, ведь попытки по объединению и развитию регионального спортивного голубеводства предпринимались и до этого. Но прошедшие четыре года показали, что путь был выбран правильно.

"Второй год подряд голуби открытого Национального чемпионата принимали участие в общероссийской выставке спортивных голубей, - пояснил Анатолий Шишкевич, - Тридцать птиц из региональных клубов реально претендуют на участие в международной 36-й Олимпиаде, которая в будущем году пройдет в Польше в городе Познани. Голуби из Челябинска в этом году установили рекорд скорости на дистанции 1050 км. Очень важно и то, что региональные судьи получают международные удостоверения и судят голубей в классе "Станадарт" на общероссийских выставках".