Школьник из Тюменского района завоевал награду фестиваля одаренных детей

Школьник из поселка Винзили Тюменского района, учащийся отделения декоративно-прикладного искусства детской школы искусств "Мечта" Матвей Петухов представил Тюменскую область в финале VII Всероссийского фестиваля одарённых детей "Уникум", который проходил в Санкт-Петербурге.

Матвей представил на конкурсе работу "Декоративная ваза "Осень в Тюменском районе". Жюри оценили его труд и наградили дипломом финалиста, а преподавателю Дарье Кургаевой вручили благодарственное письмо.

В Тюменском районе много талантливых детей. Творческие коллективы активно принимают участие в областных и всероссийских конкурсах, зачастую становятся призерами и победителями, показывают высокий уровень мастерства и подготовки. Например, воспитанник Боровской детской школы искусств "Фантазия" Клим Сухоносов стал в этом году стипендиатом Межрегионального благотворительного общественного фонда "Новые имена" и получил приглашение в XXVII Международную летнюю творческую школу "Новые имена" в г.Суздале, пишет "Мегатюмень".