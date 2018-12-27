Тюменские школьники собираются на смену "Наука. Созидание. Творчество"

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Более 80 победителей и призёров предметных олимпиад, других интеллектуальных конкурсов различных уровней проведут зимние каникулы на образовательной сессии "Наука. Созидание. Творчество". Первый этап смены пройдет с 27 по 29 декабря, второй − после новогодних праздников 3−4 января.

В программу нестандартной учебной сессии войдут несколько профилей: физика/астрономия, химия/медицина, биология/экология, программирование, робототехника и медиакоммуникации.

Юные тюменцы будут совершенствовать уровень компетенции в предметных областях, практиковать навыки исследовательской и опытно-экспериментальной работы и побывают на профориентационных занятиях. В Тюменском индустриальном университете, например, для учащихся 7−8 классов проведут экскурсии в музей развития техники.

"Биологов и химиков пригласили на практикум "Первичные профессиональные пробы", который пройдет на базе Центра занятости населения. А ребята, желающие заняться медиакоммуникациями, побывают в мастерской журналиста в Тюменском государственном университете", − рассказала методист информационно-методического центра Тюмени Татьяна Перегонцева.

Основной базой многопрофильной смены станет школа № 5. На этой площадке талантливых детей ждут тренинги по развитию мотивации и подготовка к участию в интеллектуальных состязаниях муниципального, регионального, федерального и международного уровней.

Для участников образовательной смены разработана насыщенная культурная программа: познавательные игры, мастер-классы, квесты, экскурсии по нескольким тюменским музеям и просмотр музыкального спектакля "Тысяча и одна ночь". сообщили в городском департаменте образования.