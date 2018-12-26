У тюменских поликлиник изменится режим работы на время праздников

О графике работы городских поликлиник в новогодние праздники сообщает департамент здравоохранения администрации города Тюмени.
31 декабря, 3, 4, 5, 8 января поликлиники будут работать с 9 до 16 часов. Прием пациентов будут вести дежурные врачи, при этом будет организована работа процедурного и перевязочного кабинетов, а также клинико-диагностического, рентгенологического отделений и кабинетов ЭКГ. Узкие специалисты будут работать по графику.
30 декабря, 1, 2, 6, 7 января поликлиники будут работать с 9 до 12 часов. Принимать пациентов будет дежурный врач, также будут работать процедурный и перевязочный кабинеты.
Номера телефонов службы скорой помощи: при звонке со стационарного телефона — 03; при звонке с сотового телефона — 103.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru