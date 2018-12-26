Тюменцам предлагают сообщать о бездомных в специальную службу

Служба "Социальный экспресс" при Областном центре социальной адаптации и ресоциализации принимает сообщения о людях без определенного места жительства, которым требуется помощь. Служба осуществляет выезды с 8 до 17 часов по сообщениям, поступившим от жителей и организаций Тюмени.
"До 29 декабря сообщить о месте нахождения бездомных можно по телефону +7-958-149-50-63. С 29 декабря возобновит работу постоянный номер службы 62-65-65", — рассказывают в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.
Сообщить о нахождении бездомного человека можно по 02 в полицию, о нуждающихся в медицинской помощи - по телефону 03.
На прошлой неделе в Тюмени по адресу улица Коммунистическая, 70 открылся пункт обогрева для бездомных. Здесь им предоставляется ночлег, горячее питание и другие виды помощи. Пункт обогрева работает с 18:00 до 10:00.
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