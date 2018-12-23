В День Николая Чудотворца в Тюмени открыли пункт обогрева для бездомных людей

День святителя Николая Чудотворца в Тюмени принято отмечать добрыми делами. 19 декабря под эгидой тюменского отделения Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл" при центре помощи "Милосердие" открылся пункт обогрева для бездомных людей.

В честь праздника в центре помощи прошел детский концерт, главным гостем которого стал митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. После вручения новогодних подарков, владыка освятил палатку и провел там молебен.

"Люди умирают не от обморожения, а от человеческой чёрствости. Мы с вами призваны поделить своё тепло на тех, кому сегодня нелегко жить в холодном мире", - обратился митрополит к присутствующим.

Часто людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, необходима простая человеческая поддержка, чтобы поверить в свои силы. Они получают ее в центре помощи "Милосердие", отдавая взамен благодарность и открывая в себе новые таланты. Ручные работы тех, кто преодолел жизненные невзгоды и освоил ремесло, были представлены на благотворительной ярмарке.

"Помощь бедствующим – важная православная ценность, которая в современном мире проявляется нечасто, оттого и ценность ее столь высока. Хочется выразить благодарность тем, кто поучаствовал в сборе средств на установку этой палатки. Вместе мы сделали доброе дело, возможно, спасли чьи-то жизни. Надвигаются холода, и те, у кого нет дома, найдут пристанище и помощь здесь", - отметил глава тюменского регионального отделения Общества "Двуглавый Орел" Игорь Ракша.

Он также отметил, что 19 декабря отмечается не только День Святого Николая Чудотворца, духовного защитника православной Руси, но и День военной контрразведки – профессиональный праздник тех, кто защищает Родину физически.

"Это совпадение кажется мне символичным. За физическим служением Отечеству всегда стоит духовное. Недаром во время Великой Отечественной войны произошел духовный подъем, солдаты шли в бой не ради правителей, а чтобы отстоять свою Родину и веру. Основываясь на главных ценностях православия, таких как семья, любовь к Отечеству, взаимопомощь, мы и должны воспитывать наших детей", - подчеркнул Игорь Ракша.