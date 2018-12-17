Тюмень за день: 17 декабря

В Тюмени откроется пункт обогрева для бездомных
Пункт обогрева для бездомных откроется в Тюмени 19 декабря по адресу улица Коммунистическая, 70. Кроме ночлега здесь будут организованы санитарная обработка и горячий ужин для людей без определенного места жительства. Также бездомным будет оказываться содействие в получении медицинской помощи и социального сопровождения. Единовременно в пункте, оборудованном автономной тепловой установкой, смогут пребывать тридцать человек.
В Тюмени наградили лучших специалистов поликлиник
Награждение врачей и медицинских работников тюменских городских поликлиник прошло в рамках конкурсов "Лучший по профессии – 2018" и "Мой любимый детский доктор – 2018".
На лекарства для тюменских льготников из федерального бюджета было потрачено более 602 млн рублей
По сведениям областного департамента здравоохранения, сейчас в Тюменской области за счет средств федерального бюджета 55055 человек имеют право на получение государственной социальной помощи по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами по рецептам врача.
В музее-усадьбе Колокольниковых открылась выставка "Новогодняя пора"
Уникальную коллекцию фарфоровой скульптуры в виде мелкой пластики известных скульпторов фарфоровых заводов Ленинграда, Вербилок и Дулево могут увидеть посетители выставки "Новогодняя пора", которая работает в музее-усадьбе Колокольниковых.
Тюменцы могут защитить себя от пищевой непереносимости
Традиционное изобилие новогоднего застолья нередко заканчивается печально. Причиной этого может стать не только переедание, но и употребление продуктов, заведомо не рекомендованных конкретному человеку по причине пищевой непереносимости.
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