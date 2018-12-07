В Тюменской области стало меньше некачественного мяса

За девять месяцев 2018 года в Тюменской области специалисты Роспотребнадзора провели почти триста проверок в отношении предприятий, занимающихся производством и оборотом мяса и мясной продукции.

При исследовании 647 проб доля мясных продуктов, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям безопасности, составила 6%. Это ниже на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

"Пробы, исследованные по физико-химическим, санитарно-химическим, паразитологическим показателям, на наличие ГМО и радиоактивных веществ, содержание антибиотиков, соответствовали нормативным требованиям", — отметили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий с реализации сняли 220 партий мяса и мясопродуктов общим объемом более 730 кг. В основном это была продукция без маркировки и полной и достоверной информации для потребителя, также около 20% составила продукция без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, а также продукция с истекшим сроком годности и внешними признаками порчи. Виновным лицам были назначены административные штрафы на сумму порядка 1,7 млн рублей.