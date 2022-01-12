Тюменская область в 2021 году собрала лучший по УрФО урожай овощей

Тюменские аграрии сохранили лидерство в УФО по урожайности, несмотря на засуху и пожары в 2021 году, сообщает Инфоцентр правительства региона.

"По предварительным данным Росстата за 2021 год, Тюменская область является лидером в УрФО по урожайности овощей и картофеля (во всех категориях) и занимает второе место по урожайности зерновых и зернобобовых культур (во всех категориях)", - говорится в сообщении.

За 11 месяцев 2021 года регион по объему производства молока и яиц также лидирует в УрФО. Второе место - по объемам производства скота и птицы на убой (в живом весе).

Сельхозтоваропроизводители полностью обеспечивают внутренние потребности области в сельхозпродукции.

Директор департамента АПК Владимир Чейметов: