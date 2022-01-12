Тюменская область в 2021 году собрала лучший по УрФО урожай овощей

Тюменские аграрии сохранили лидерство в УФО по урожайности, несмотря на засуху и пожары в 2021 году, сообщает Инфоцентр правительства региона.
"По предварительным данным Росстата за 2021 год, Тюменская область является лидером в УрФО по урожайности овощей и картофеля (во всех категориях) и занимает второе место по урожайности зерновых и зернобобовых культур (во всех категориях)", - говорится в сообщении.
За 11 месяцев 2021 года регион по объему производства молока и яиц также лидирует в УрФО. Второе место - по объемам производства скота и птицы на убой (в живом весе).
Сельхозтоваропроизводители полностью обеспечивают внутренние потребности области в сельхозпродукции.
Директор департамента АПК Владимир Чейметов:
Регион входит в топ-10 регионов России по экспорту молочной продукции. За январь-ноябрь 2021 года экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2020 года в 1,5 раза. Рост экспорта продукции АПК является подтверждением её высокого качества и конкурентоспособности.
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