В тюменском чемпионате WorldSkills Russia будут участвовать профессионалы 50+

Основные мероприятия по подготовке к проведению VI Открытого Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тюменская область-2019 выполнены. Места проведения соревнований определены, за два дня до старта площадки посетят эксперты, которые оценят их готовность к чемпионату.

Мероприятие этого года отличается от тех, что проходили раньше. Впервые состоятся соревнования по направлению "Навыки мудрых". Здесь будут состязаться профессионалы старше 50 лет, сообщила отметила директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич.

"Первый чемпионат по этой линейке был проведен в Москве. Он дал такой положительный эффект, что его решили проводить и на региональном уровне по всем субъектам. Обычно такими конкурсами мы охватываем молодежь, но уже сложившимся профессионалам это тоже интересно. Им есть что перенять у молодых, а молодым есть чему поучиться у опытных представителей профессии. Ну и еще один важный момент – такие соревнования для всех праздник. После выступления они чувствуют эмоциональный подъем, ощущают свою нужность не только своему работодателю, а в целом региону, стране", – рассказала Надежда Мазуркевич.

В этот раз в Тюмень приедут участники не только из нашего региона, но и из Омска, Москвы, Кургана, однако их результаты в зачет не пойдут. Едут, чтобы попробовать свои силы и сравнить свои результаты с показателями других конкурсантов, представить, какое место могли бы занять, участвуя в соревнованиях в своем регионе. "Так как это региональный чемпионат, только участники Тюменской области смогут претендовать на выход на Национальный чемпионат. Участникам из других субъектов нужно выиграть соревнования в своем регионе", – пояснила Надежда Владиславовна.

Еще одно нововведение – чемпионат пройдет в двух городах – Тюмени и Тобольске. это сделано для охвата большей аудитории. Повышение популярности конкурса стало одной из причин интереса школьников к получению рабочих специальностей.

"Устойчивый тренд последних лет – это постоянный рост популярности рабочих профессий. По некоторым направлениям подготовки, особенно на базе 9-х классов, конкурс достигает 7 и более человек на место. Мы больше не сталкиваемся с тем, что система среднего профессионального образования кажется непривлекательной. Тем более, что в Тюменской области состояние материально-технической базы, подготовленность педагогического состава находится на самом высоком уровне", – рассказал начальник управления профессионального образования Департамента образования и науки Тюменской области Руслан Гуляев.

Значимость чемпионата для региона отметил и заместитель технического директора ГК "Автоград" Иван Покрышкин:

Благодаря чемпионату WorldSkills качество специалистов значительно улучшилось. Если сравнить выпускников, поступавших к нам на работу до чемпионата, и тех, кто приходит сейчас, то разница огромная.

Он отдельно отметил, что попасть в штат такой крупной организации как "Автоград" после чемпионата могут не только победители, но и просто отлично проявившие себя молодые специалисты, которым по каким-то причинам не хватило баллов до призовых мест. "Лидеры задают тон и подтягивают за собой среднюю линию. За счет этого улучшается общая ситуация с кадрами", – пояснил он.

Согласен с ним и заместитель главного инженера по ОТУ ПАО "СУЭНКО" Сергей Потапов:

Наша компания на протяжении многих лет ведет плановую работу по подбору кадров. WorldSkills – это одно из направлений, которое сейчас развивается, что раньше не хватало для тех новых сотрудников, которые к нам приходят. То есть у соискателей по большей части была теоретическая подготовка, WorldSkills позволяет дать практическую подготовку. Так что когда сотрудник приходит к нам, мы уже видим, что он не только знает теорию, но и может воплотить ее на практике. Новые компетенции, которые появляются, новые правила, которые выстраивает WorldSkills, позволяют подготовить сотрудника, который приходит и сразу начинает работать.

Чемпионат пройдет с 29 ноября по 1 декабря. Участники булут соревноваться в 36 компетенциях. В среду, 28 ноября, на сцене ДК "Нефтяник" в 18:30 состоится официальное открытие, а 2 декабря здесь же наградят победителей, сообщает пресс-служба проекта.