Тюменцам помогают превратить хобби в прибыльное дело

Все больше тюменцев, находящихся в поиске работы, превращают любимое хобби в прибыльный бизнес. Помогает в этом Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района, оказывая финансовую помощь рублей в рамках государственной услуги по самозанятости.

Размер материальной поддержки составляет 117 тысяч 600 рублей – ощутимое подспорье для тех, кто начинает свое дело.

"Все началось с простого хобби - выращивания семян и бобово-масляничных культур, сок которых очень полезен для здоровья. Когда родился ребенок, я поняла, что хочу заниматься своим делом на постоянной основе. Обратилась в Центр занятости, и, когда меня зарегистрировали в качестве безработной, появилась возможность начать свой бизнес. Благодаря этой услуге я смогла осуществить свою мечту – работать и параллельно заниматься воспитанием ребенка", - рассказала Екатерина Филисюк, мама трехлетней дочки.

Итак, чтобы получить материальную поддержку на открытие собственного дела от службы занятости, необходимо: быть зарегистрированным в службе занятости в качестве безработного; пройти тестирование на выявление готовности к осуществлению предпринимательской деятельности; составить бизнес-план и защитить его; зарегистрировать в налоговой инспекции свое предприятие.

Если Вас заинтересовала данная услуга, вы можете обратиться в Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, 204В, корп.3, кабинет 304, тел: 8 (3452) 27-36-11.