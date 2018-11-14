Тюменские школьники покажут свои знания на олимпиаде "Бельчонок"

Фото - пресс-служба СФУ.

Учащиеся школ Тюменской области могут присоединиться к олимпиаде Сибирского федерального университета, отборочный этап которой проходит в онлайн-формате на сайте вуза.

Олимпиаду "Бельчонок" организуют ежегодно, выявляя способных ребят в масштабах всей страны. В прошлом учебном году в интеллектуальных состязаниях приняли участие 16 тысяч человек из 40 регионов России.

Как сообщили в пресс-службе СФУ, отборочный этап олимпиады стартовал в октябре и продлится до 14 января 2019 года. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и выполнить задания.

Обладатели лучших результатов дистанционного этапа будут допущены к очному туру, который и выявит лидеров. Победителям и призерам университет добавит от 6 до 10 баллов в рейтинге абитуриентов при зачислении.

Напомним, Сибирский федеральный университет входит в ТОП-15 высших учебных заведений страны. В нем обучается 35 тысяч студентов со всей России и из-за рубежа. Самый крупный вуз за Уралом сформировали путем объединения пяти университетов, поэтому на данный момент для абитуриентов в СФУ предусмотрено около 6000 бюджетных мест по 100 направлениям подготовки и специальностям.

В университете преподают 3 тысячи штатных сотрудников и несколько сотен приглашенных профессоров из российских, американских и европейских университетов. Выпускники СФУ ежегодно получают работу в более чем 350 российских и зарубежных компаниях.