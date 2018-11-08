Тюменцы могут поддержать земляков - участников конкурса "Доброволец России – 2018"

Фото Анастасии Чудотворовой, https://vk.com/baza_geroev

С 1 по 15 ноября в ЕИС "Добровольцы России" проходит народное голосование за лучшие проекты, поданные на Всероссийский конкурс "Доброволец России – 2018". По итогам оценки проектов региональными экспертами сформирован шорт-лист участников конкурса, включающий 10 финалистов в каждой номинации.

От Тюменской области в финал вышли пять участников, авторы проектов в сфере добровольчества (волонтерства) региона:

Анастасия Левинова (Тюменский район), проект "Время равных возможностей: горнолыжный и роллер спорт для детей с ограниченными возможностями здоровья";

Николай Петренко (Тюмень), проект "Семейный военно-спортивный турнир "База Героев";

Никита Дьяченко (Голышмановский район), проект "Активные Выходные с РДШ: Летний Переполох";

Светлана Жукова (Тюмень), проект по организации инклюзивного туризма в Тюменской области "Истоки";

Кристина Безвершенко (Тюмень), проект "Открытая школа права".

Поддержать земляков и проголосовать за них можно в единой информационной системе "Доброволец России".

Для того чтобы проголосовать за лучшие проекты, необходимо:

- пройти авторизацию в ЕИС "Добровольцы России";

- выбрать понравившийся проект. Один пользователь может проголосовать только за один проект в каждой номинации в возрастных категориях "от 8 до 14 лет", "от 14 до 17 лет", "старше 18 лет".

Помимо народного голосования с 1 по 15 ноября все проекты пройдут оценку федеральных экспертов. Формирование итоговой оценки за проект: 50% – народное голосование, 50% – оценка жюри, сообщили в пресс-службе ДТиС "Пионер".