Участники курсов по event-менеджменту в Тюмени пройдут стажировку

Фото группы "Курсы event-менеджмента 2.0 | Тюмень" "ВКонтакте"

Около 40 тюменцев, участвовавших в курсах по event-менеджменту 2.0, смогут пройти стажировку на международных проектах "Культурица" и CreativeMornings и интерактивном квесте "Открой свою Тюменскую область".

Во время образовательных занятий участники познавали секреты успешной организаторской деятельности и теперь готовы приступить к практике. Стажеры будут администрировать регистрацию и размещение команд, встречать участников и модераторов, координировать их перемещение, помогать экспертам в проведении мастер-классов, готовить пространство для проведения деловых игр и итогового мероприятия, а также следить за исправностью технического оснащения, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Администрирование проекта включает в себя множество задач. И на начальном этапе работы администратора лучше включаться только в определенный блок работ. Не брать на себя все, что хочется, а здраво оценивать свои силы и заниматься только теми делами, в которых человек компетентен", — отметила Ольга Попова, менеджер проектов мультицентра "Моя территория".

На минувшей неделе прошли два мастер-класса: "Продвижение проекта" и "Стратегическое мышление". На первой встрече участники узнали, как стать интересным для СМИ и попасть в повестку. О формировании плана развития рассказали Елена Рукавишникова, тренер по управлению проектами, действительный член Project managment Institute, и Иван Карачев, руководитель программного отдела мультицентра. Эксперты обучили техникам и специальным таблицам, которые помогут рационально распределять дела.

"Спланировать свой день грамотно получится только в том случае, когда ты знаешь цель. Понимание цели помогает отличить важные и неотложные дела от менее срочных. Для этого с утра нужно выписать планы на день, а после распределить по матрице Эйзенхауэра", — отметил Иван.

Курсы по event-менеджменту 2.0 проходят в два этапа: образовательные программы и стажировка в проектах мультицентра. На встречах тюменцы научились организовывать события, узнавали о принципах проектирования, прокачивали наработанные навыки и училилсь новым.