В Тюменской области родители детей-инвалидов получают поддержку при открытии бизнеса

В Тюменской области родители детей-инвалидов, открывая собственное дело, получают материальную поддержку. Госуслугу по содействию самозанятости оказывают в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района.

Елене Хемей 31 год, у нее есть дружная семья и процветающий бизнес. Два года назад у тюменки родился ребенок с диагнозом ДЦП. Вернуться на прежнюю работу не было возможности, поэтому глава семейства предложил открыть бизнес - заняться химчисткой ковров.

"Идея пришла сама собой: ежедневно ковры имеют прямой контакт с нашими ногами, руками наших детей, с домашними животными. Они впитывают в себя пыль и грязь, накапливают неприятные запахи, бактерии и микробы. Такой "набор" особенно опасен для аллергиков, а современные дети очень подвержены различным аллергиям. Пылесосом это все удалить очень сложно, а иногда практически невозможно. В результате химической чистки ковры не только очищаются, становятся безопасны для детей, но и обретают прежнюю яркость", - рассказала Елена Хемей.

После защиты бизнес-плана и регистрации ИП тюменка получила материальную поддержку в размере 117 тыс. 600 рублей. Теперь глава семейства планирует принять участие в программе Центра занятости, которая помогает в трудоустройстве родителям, воспитывающих детей-инвалидов.