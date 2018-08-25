В Богандинском реконструируют большой двор

В поселке Богандинский проходит масштабная реконструкция большого двора на 11 домов. Здесь появится зона для парковки автомобилей, детская площадка, освещение и дорожки.

Ремонт ведется на территории между домами № 4а, 6, 8, 12, 14 по ул. Юбилейной и № 9а, 11, 13, 15, 17, 19 по ул. Рабочей. Повсюду горы щебня и песка, шумит тяжелая техника. Жители домов наблюдают за процессом, но недовольства не высказывают - работы долгожданные.

Подрядчик – ЗАО "Пышмаавтодор" – убрал старый асфальт, чтобы добраться до коммуникаций. Все они: линии теплоснабжения, горячего водоснабжения, канализации – подлежат полной замене. После завершения этой части работ приведут в нормативное состояние тротуары, дорогу, подъезды к гаражам, которые находятся внутри двора. Обустроят наружное освещение, добавят зелени, установят малые архитектурные формы.

В ремонтируемом дворе побывала глава Тюменского района Светлана Иванова. Она отметила, что такие преобразования дворовой территории в районе происходят впервые. На очереди – Каскара,

поселки Московский, Новотарманский, Боровский и другие населенные

пункты Столичного с многоэтажной застройкой, пишет "АиФ в Западной Сибири".



