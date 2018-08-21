На мост Влюбленных в Тюмени установят триколор

22 августа в честь празднования дня Государственного флага Российской Федерации команда тюменского отделения "Молодой Гвардии" поздравит жителей города и установит российский триколор на верхней точке моста влюбленных.

Начнётся праздник в 12:00 с совместного автопробега с автомобильным движением SMOTRA.RU. Автопробег пройдет вдоль улицы Ленина до Первомайской и завершится на верхнем ярусе парковки возле набережной. Водружение флага пройдёт на Набережной в 14:30. Все участники смогут получить ленточку цвета Российского триколора на память. Также среди жителей Тюмени молодогвардейцы проведут социологический опрос на знание праздника. В конце мероприятия состоится водружение флага Российской Федерации на мост влюблённых.

"Флаг – это государственный символ, объединяющий людей независимо от их возраста, пола, политических убеждений или вероисповедания. Флаг планируется установить на самой высокой точке исторической части города – верхнем пилоне моста влюбленных, чтобы каждый тюменец и гость нашей областной столицы, гуляя по набережной, смог увидеть его и проникнуться чувством патриотизма и единства с российским народом." - прокомментировал руководитель городского отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.