Активисты ОНФ в Тюменской области присоединились к всероссийской акции "ГТО со звездой"

Тюменские активисты Общероссийского народного фронта присоединились к всероссийской акции "ГТО со звездой" в рамках проекта Народного фронта "Легенды спорта – детям". Цель акции – привлечь людей всех возрастов к регулярным занятиям спортом, а также популяризировать здоровый образ жизни и всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс "Готов к труду и обороне", сообщили в пресс-службе регионального штаба ОНФ.

Мероприятие состоялось на площади 400-летия Тюмени на открытии Дня физкультурника в областном центре. После торжественной части праздника, вручения благодарственных писем и знаков отличия ГТО каждый желающий мог попробовать свои силы на различных спортивных площадках.

В этот день здесь работали интерактивные площадки по шахматам, электронному биатлону, боксу, хоккею на траве, воркауту, городкам, пейнтболу, а также прошла сдача нормативов ГТО.

В Тюмени к акции также присоединились спортсмены и тренеры. Среди них заслуженный мастер спорта России по бодибилдингу, двукратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка России, посол ГТО в Тюменской области Наталья Проскурякова.

"Тюмень и Тюменская область продолжают удерживать передовые позиции по качеству внедрения ГТО: становится все больше желающих пройти тестирование впервые или же улучшить свои результаты. В программе активно участвуют звезды спорта, известные люди региона, которые показывают позитивный пример подрастающему поколению. Сами тюменцы независимо от своего возраста стремятся к здоровому образу жизни, занимаются физкультурой. Важно продолжать создавать для этого все условия", – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин.

Напомним, акция "ГТО со звездой" охватит практически всю страну, в ней примут участие более 25 тыс. человек. При этом около 15 тысяч будут сдавать нормативы ГТО на специально установленных мобильных комплексах. Спортивные мероприятия пройдут в регионах до 19 августа.