Тюменские моржи отправятся на Сахалинскую эстафету победы

Тюменцы из Центра закаливания и зимнего плавания "АкваАйс-Тюмень" поучаствуют в Сахалинской эстафете победы по маршруту Корсаков – Анива. Заплыв в ледяной воде пройдет 31 августа в акватории Анивского залива и Охотского моря.

Как рассказал руководитель центра "АкваАйс-Тюмень" Андрей Агарков, на заплыв поедут четверо тюменцев. В рамках эстафеты им предстоит преодолеть в ледяной воде 35 км. Всего же в мероприятии, посвященном 73-й годовщине окончания Второй мировой войны, планируется участие 35 сильнейших спортсменов из России, Китая и других стран, пишет "Тюменская область сегодня".



Организаторами эстафеты выступают правительство и законодательное собрание Сахалинской области, региональное министерство спорта и туризма, Сахалинская федерация "Аквайс-Спорт", IISA России, Межрегиональная ассоциация холодового плавания России по Сахалинской области, Русское географическое общество и Ассоциация полярников РФ.



Цель эстафеты – прославление подвига советских солдат и союзников в годы Второй мировой войны, привлечение внимания мировой общественности к международной программе "Арктика – настоящее и будущее!", подготовка к международному заплыву через пролив Лаперуза "Россия (Сахалин) – Япония (Хоккайдо)-2018".

