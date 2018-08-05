Тюменские моржи отправятся на Сахалинскую эстафету победы

10:42 05 августа 2018
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gipertonia.guru
| Фото: gipertonia.guru

Тюменцы из Центра закаливания и зимнего плавания "АкваАйс-Тюмень" поучаствуют в Сахалинской эстафете победы по маршруту Корсаков – Анива. Заплыв в ледяной воде пройдет 31 августа в акватории Анивского залива и Охотского моря.

Как рассказал руководитель центра "АкваАйс-Тюмень" Андрей Агарков, на заплыв поедут четверо тюменцев. В рамках эстафеты им предстоит преодолеть в ледяной воде 35 км. Всего же в мероприятии, посвященном 73-й годовщине окончания Второй мировой войны, планируется участие 35 сильнейших спортсменов из России, Китая и других стран, пишет "Тюменская область сегодня".

Организаторами эстафеты выступают правительство и законодательное собрание Сахалинской области, региональное министерство спорта и туризма, Сахалинская федерация "Аквайс-Спорт", IISA России, Межрегиональная ассоциация холодового плавания России по Сахалинской области, Русское географическое общество и Ассоциация полярников РФ.

Цель эстафеты – прославление подвига советских солдат и союзников в годы Второй мировой войны, привлечение внимания мировой общественности к международной программе "Арктика – настоящее и будущее!", подготовка к международному заплыву через пролив Лаперуза "Россия (Сахалин) – Япония (Хоккайдо)-2018".

Теги: заплыв , моржи , плавание , Сахалин , эстафета
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