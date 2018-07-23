Александр Моор: киберспорт - это возможность выстроить будущую профессиональную траекторию в сфере информационных технологий

Федерация компьютерного спорта России приняла решение о проведении в Тюмени финала Кубка России по киберспорту, сообщили в пресс-службе губернатора.

Как сообщил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между ФКС и правительством Тюменской области, на протяжении трех месяцев специальная группа экспертов проводила анализ потенциально возможных городов для проведения этого турнира. В рамках визита они изучали спортивные объекты, подходящие по требованиям, и другую сопутствующую инфраструктуру: аэропорт, вокзал. Сравнивали комфортность, компактность расположения мест проведения соревнования и проживания участников, благоустройство города и многое другое.

"На основании общего анализа, в том числе и географического расположения, принято решение в пользу Тюмени. Преимущество города и в том, что он находится в центре России, равноудален от всех регионов, что может позволить большему количеству болельщиков из северных, сибирских и дальневосточных территорий приехать на соревнования и поддержать свои команды и спортсменов. Немаловажен и опыт региона в организации крупных международных спортивных турниров и киберспортивных соревнований", - пояснил президент Федерации компьютерного спорта России.

Приветствуя участников встречи, врио губернатора Александр Моор отметил, что киберспорт — это новое и перспективное направление, оно официально признано Министерством спорта РФ.

"Большое количество молодых людей увлекаются киберспортом, задача государства, в том числе, создавать условия для их развития. Для многих это не только увлечение, но и возможность выстраивать в будущем свою профессиональную траекторию в сфере информационных технологий", - высказал мнение Александр Моор.

Дмитрий Смит рассказал, что, по данным аналитических компаний, аудитория компьютерного спорта во всем мире в 2017 году достигла 380 млн человек. "Киберспорт - одна из самых быстро растущих индустрий на планете. Уникальность ее и в том, что она находится на стыке спорта, развлечений и медиа. Российский рынок киберспорта занимает первое место в Европе по объемам и темпам развития, а также имеет положительный опыт организации соревнований среди киберспортсменов", - поделился он.

Врио губернатора поблагодарил Федерацию за доверие и выразил уверенность, что все, кто приедет в гости в регион на этот турнир, получат массу положительных эмоций от общения и пребывания на гостеприимной Тюменской земле.