Молодежь научат прыгать через резинку и играть в классики на семейной вечеринке а-ля 80-е

ПРиятным завершением рабочей недели для тюменцев может стать семейная вечеринка в атмосфере 80-х. Мультицентр "Моя территория" (Ванцетти, 1) приглашает горожан сегодняшний вечер провести в стиле ретро. Начало в 18:30.

Стилизованный вечер пройдет в интерактивно-конкурсном формате. На площадке возле мультицентра любой желающий вспомнит свое детство и поиграет в традиционные "Классики". С 18:30 в конференц-зале гостей вечеринки ждут интерактивные зоны, где можно попрыгать через "резиночку", ответить на вопросы "советской" анкеты или собрать гигантский тетрис-лего. Кроме того, тюменцы сделают креативные снимки в ковровой и блестящей фотозонах вечеринки.

В 19:00 в коворкинг-зоне начнется дискотека под музыку 80-х. Во время танцев тюменцы поучаствуют в конкурсах на знание советской символики, мультфильмов и музыкальных хитов. Участники посетят танцевальный баттл, где нужно повторить движения, показанные на экране.

В фотоконкурсе победителем станет тот, кто лучше изобразит популярного исполнителя эстрады 80-х.

Отметим, что в 2018 году отмечается столетие комсомола. Тюменцев ждет тематический блок, посвященный истории советской молодежной организации. Гостям предложат сыграть в викторину в формате "правда-вымысел".

За участие в конкурсах каждый гость может заработать внутреннюю валюту – копейки. На нее можно приобрести тематические подарки.

Помимо программы за приятной беседой гости насладятся советскими угощениями.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация. Уточнить информацию можно здесь.