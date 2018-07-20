Молодежь научат прыгать через резинку и играть в классики на семейной вечеринке а-ля 80-е

ПРиятным завершением рабочей недели для тюменцев может стать семейная вечеринка в атмосфере 80-х. Мультицентр "Моя территория" (Ванцетти, 1) приглашает горожан сегодняшний вечер провести в стиле ретро. Начало в 18:30.
Стилизованный вечер пройдет в интерактивно-конкурсном формате. На площадке возле мультицентра любой желающий вспомнит свое детство и поиграет в традиционные "Классики". С 18:30 в конференц-зале гостей вечеринки ждут интерактивные зоны, где можно попрыгать через "резиночку", ответить на вопросы "советской" анкеты или собрать гигантский тетрис-лего. Кроме того, тюменцы сделают креативные снимки в ковровой и блестящей фотозонах вечеринки.
В 19:00 в коворкинг-зоне начнется дискотека под музыку 80-х. Во время танцев тюменцы поучаствуют в конкурсах на знание советской символики, мультфильмов и музыкальных хитов. Участники посетят танцевальный баттл, где нужно повторить движения, показанные на экране.
В фотоконкурсе победителем станет тот, кто лучше изобразит популярного исполнителя эстрады 80-х.
Отметим, что в 2018 году отмечается столетие комсомола. Тюменцев ждет тематический блок, посвященный истории советской молодежной организации. Гостям предложат сыграть в викторину в формате "правда-вымысел".
За участие в конкурсах каждый гость может заработать внутреннюю валюту – копейки. На нее можно приобрести тематические подарки.
Помимо программы за приятной беседой гости насладятся советскими угощениями.
Вход свободный, необходима предварительная регистрация. Уточнить информацию можно здесь.
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