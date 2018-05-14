Сорок дворов отремонтируют летом в Тюмени

Этим летом в областном центре намерены благоустроить территории рядом с 75 многоквартирными домами. Это 40 дворов общей площадью более 25 га. В 35 дворах сетевые организации полностью заменят коммуникации. Среди комплексных работ — водопонижение, освещение, обустройство детских игровых и спортивных площадок и озеленение. Все работы планируется завершить в сентябре.

В Центральном административном округе Тюмени будут благоустроены территории по адресам: проезд Солнечный 2, 4, 6, 8, 10, 14; улица Профсоюзная 86, 88, улица Володарского, 58; улица Немцова, 50; улица 50 лет Октября, 23; улица Котельщиков, 36, улица Харьковская, 31, улица Елизарова, 30; улица Свердлова, 16.

В Калининском административном округе это дворы по адресам: улица Мельникайте, 124, 128, 130, улица Депутатская, 125; улица Пархоменко, 50, 52; улица Московский тракт, 141, к.1, 2, 3, улица Московский тракт, 143, к.5; улица Колхозная, 2, улица Революции, 1; улица Комбинатская, 63; улица Ямская, 91; улица Ямская, 94, 94г, 96; улица Льва Толстого, 33; улица Вокзальная 1/1, 1/2, 1/3.

В Ленинском административном округе: улица Геологоразведчиков, 9; улица Геологоразведчиков, 30; улица Геологоразведчиков, 32, 34; улица Геологоразведчиков, 36; улица Рижская 70, 72, улица Тульская 12, 12а; улица Республики, 171; улица 50 лет Октября, 60, 68; улица Севастопольская, 21, 25; улица 50 лет Октября, 64; улица Рижская, 74; улица Парфенова, 40; улица Домостроителей, 14, улица Домостроителей, 20, 22; улица 50 лет ВЛКСМ, 93а.

В Восточном административном округе ремонт пройдет по адресам: улица Александра Логунова, 12; улица Широтная 59, 59а; улица Широтная, 41; улица 30 лет Победы, 54, 56, 58; улица Станционная, 14, 14а; улица 30 лет Победы, 93а; улица Монтажников, 18; улица 30 лет Победы, 115, 115а; улица Станционная, 16а; улица Широтная, 106, 106а, 106б.

"На сегодняшний день все подготовительные работы пройдены: проекты согласованы и одобрены жителями, соглашения о предоставлении субсидий уже заключены. Ведутся конкурсные процедуры. Впервые в правоприменительной практике Российской Федерации отбор подрядчиков осуществляется на электронной площадке. Эта процедура ориентирована на прозрачность отношений между муниципальной властью и собственниками. До этого момента конкурсная комиссия была коллегиальной с обязательным участием жителей многоквартирного дома и представителя управляющей компании… Теперь отбор будет осуществляться, исключая человеческий фактор, только по итогам электронного рейтинга", — отмечает заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев.

Благоустройство осуществляется в рамках трехлетней программы ремонта дворовых территорий. В этом году она подходит к концу. Сейчас идет обследование дворов старше пятнадцати лет для формирования программы на 2019–2022 годы. В них могут принять участие жители этих территорий.