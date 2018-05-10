Тюменскому ТРЦ "Колумб" грозило закрытие

ТРЦ "Колумб" добровольно устранил все выявленные нарушения требований пожарной безопасности, поэтому Центральный районный суд Тюмени прекратил производство по иску о запрете деятельности заведения.

Напомним, в апреле этого года во время проверки в торговом центре прокуратурой и МЧС было выявлено несоблюдение требований пожарной безопасности. В частности в неисправном состоянии находились системы автоматического пожаротушения, автоматической противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации. Звуковые сигналы системы оповещения не обеспечивали необходимый уровень звука. Включение системы оповещения и системы дымоудаления предусматривалось только в ручном режиме. Были выявлены и другие нарушения.

В результате управляющая организация – ООО Агентство "Коммерческая недвижимость" была оштрафована на 175 тысяч рублей. Прокуратура обратилась в суд с иском к собственнику — АО "Тюменьобласнабсбыт" о приостановлении деятельности ТРЦ до устранения нарушений.

8 мая в торговом центре прошла повторная проверка. Как сообщает прокуратура Тюменской области, все системы были исправны, остальные нарушения также устранили. Дело было прекращено.