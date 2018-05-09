Тюменские пенсионеры покажут навыки использования компьютера на конкурсе

Тюменские пенсионеры ежегодно принимают активное участие во Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной

грамотности "Спасибо Интернету". В этом году конкурсные работы принимаются до 9 октября, а итоги подведут в начале ноября, сообщили в пресс-службе губернатора.

Участвуют в конкурсе граждане пенсионного возраста, обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.

Он проводится в четырех номинациях: портал gosuslugi.ru: мой опыт; мои интернет-достижения; интернет-предприниматель, интернет – работодатель;

моя общественная интернет-инициатива.

Два года подряд (2016-2017 гг.) Тюменская область входила в топ-10 самых активных регионов-участников Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету". В конкурсе принимали участие более 80 жителей региона. В 2017 году одним из победителей конкурса стала жительница Омутинского района, которая заняла третье место в номинации "Портал gosuslugi.ru: мой опыт".

Конкурс организован Пенсионным фондом России и ПАО "Ростелеком" при содействии Координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан старшего поколения.