Тюменцев просят не оставлять транспорт в зоне проведения парада

В Тюмени ГИБДД просит автовладельцев не оставлять припаркованный транспорт после 23 часов 8 мая на проезжей части на участке улицы Республики от улицы Мельникайте до улицы Челюскинцев и на ближайших прилегающих улицах. Это касается парковочных карманов и выездов из дворовых и иных расположенных рядом территорий.

В целях обеспечения безопасности с 23 часов сегодняшнего дня начнется освобождение от транспорта указанного участка улицы Республики, а также улиц Ленина, Володарского, Хохрякова от улицы Профсоюзной до улицы Челюскинцев, улиц Первомайской, Водопроводной, 8 марта и Орджоникидзе от Советской до Герцена. Весь припаркованный в данном районе транспорт (кроме находящегося на внутридворовых территориях) переместят за пределы зоны оцепления.

Напомним, что 9 мая в нескольких районах Тюмени на время праздничного шествия и спортивных мероприятий будет ограничено движение транспорта.