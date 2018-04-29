Тюменские моржи отметят День Победы заплывом

В этом году традиционный заплыв тюменских моржей 9 мая пройдет по новому маршруту, участники поплывут не вдоль набережной, а в зоне заречных микрорайонов – от строящегося аквапарка до моста на ул. Челюсчкинцев, сообщает "Вслух.ру".

Протяженность заплыва при этом останется неизменной — пять километров в холодной воде. 9 мая, по многолетним наблюдениям, температура воды составляет + 6... +8 градусов.

Как рассказал один из организаторов заплыва, член клуба закаливания и зимнего плавания "АквАйСпорт-Тюмень" Юрий Неупокоев, место старта перенесли по двум причинам. "Во-первых, раньше "моржи" основную дистанцию проплывали вдоль "безлюдных" берегов, где расположена промышленная зона и затапливаемые по весне места. Теперь же у горожан есть возможность наблюдать за стартом и финишем пловцов на набережной Тюмени и в зоне отдыха заречных микрорайонов. Кроме того, маршрут станет более безопасным", - пояснил он.

Для начинающих "моржей" по традиции возле моста Влюбленных пройдут заплывы на короткие дистанции — 25 и 300 метров. По итогам соревнований победителей в эстафете и среди марафонцев наградят дипломами и кубками.