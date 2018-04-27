В тюменских торговых центрах раздадут 30 тысяч георгиевских ленточек

В двенадцати торговых центрах Тюмени пройдет раздача георгиевских ленточек, приуроченная к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

3 мая с 15 часов тюменцы могут получить ленты в Тюменском ЦУМе, с 17 часов в ТРЦ "Фаворит". 4 мая с 15 часов волонтеры будут раздавать ленты в ТРЦ "Магеллан", с 17 часов – в ТРЦ "Континент".

5 мая с 12 часов георгиевские ленты можно получить в торговом центрах "Премьер", с 14 часов в ТРЦ "Колумб", "Фаворит", "Остров", с 16 часов в центрах "Сити Молл" и "Кристалл". В ТРЦ "Панама" и ТРЦ "Гудвин" ленточки будут раздавать 6 мая в 14 и 17 часов. 7 мая в 15 часов ленты можно будет получить в ТРЦ "Галерея Вояж", и 8 мая с 15 часов в ТЦ "Тюменский ЦУМ" и "Галерея Вояж".

Как отмечают в МАУ "ТГМЦ", всего в этом году организаторы приготовили к раздаче горожанам 30 тысяч ленточек.