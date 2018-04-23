Чернобурые лисы на страусиной ферме под Тюменью ждут пополнения

На страусиной ферме в селе Чикча под Тюменью пара годовалых чернобурых лис Фокса и Кори ждет первое потомство. В конце весны у них появится один или два лисенка.

Как рассказала хозяйка страусофермы Наталья Демченко, Фокс попал к ним из тюменского зоопарка. Его воспитала кошка, поэтому лис считает себя котом. Три месяца назад появилась Кори. В зоопарке она ломала клетки с птичками и хомяками, поэтому ее также решили передать страусиной ферме, пишет "Вслух.ру".

С начала года на ферме уже стали родителями австралийские страусы Эму, пони, козы, павлины, фазаны, перепела, гуси, утки, индюки, декоративные курочки. "У нас и зимой потомство появляется, потому что есть инкубатор. Но весной, конечно, потомство приносят активнее", - поделилась Наталья Демченко.

Напомним, страусиная ферма в с. Чикча Тюменской области была организована в 2009 году для разведения и выращивания черного африканского страуса. Также здесь обитают кролики, овцы, козы, куры декоративных пород, индюки, павлины, утки, гуси, цесарки, перепелки, поросята породы мини-пиг, пони и ослик.