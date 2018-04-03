Завод по выращиванию орловских рысаков под Ишимом стал лучшим в России

Звание "Лучший конный завод нового поколения – 2017" получил конный завод "Орловский фаворит", расположенный в селе Гагарино Ишимского района. Этот результат предприятие показало по итогам рейтинга племенных предприятий России, выращивающих лошадей орловской рысистой породы.

Среди оцениваемых показателей был комплекс селекционируемых признаков. Плюсом ишимского завода стало достижение лучшей резвости для рысаков трехлетнего возраста. Ее показал жеребец "Жанрист", на котором выступал мастер-наездник Тюменского ипподрома Владимир Шевченко. Абсолютным чемпионом породы с максимальной экспертной оценкой по типу и экстерьеру стал жеребец "Источник", сообщили в департаменте АПК Тюменской области.