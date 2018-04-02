Тюменская филармония проведет ярмарку абонементов

С 13 по 15 апреля в Тюменской филармонии состоится весенняя ярмарка-продажа абонементов концертного сезона 2018/2019.

Тюменцы смогут выбрать из 30 абонементных циклов и более сотни концертов, скидка на некоторые абонементы будет доходить до 25%. В этом году филармония вновь приготовила серию мероприятий для любителей ночных концертов — три программы с началом в 22.00.

В дни ярмарки в филармонии также пройдут несколько мероприятий. 13 апреля с 12:00 до 13:00 в фойе второго этажа состоится концерт саксофониста Николая Коваленко, вход свободный. 15 апреля с 11:00 до 12:00 там же состоится концерт струнного квартета Тюменской филармонии, а в 16:00 слушателей приглашают на открытую репетицию органистки Марии Блажевич.