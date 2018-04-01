В Тюмени проверят состояние дворов

Специалисты-квартальные каждого административного округа Тюмени проведут рейды по дворам города. Они обследуют придомовые территории на необходимость проведения мероприятий по благоустройству.

Во время рейдов квартальные оценят дворы по балльной системе. При наличии большого количества замечаний двор попадет в муниципальную программу по благоустройству, пишет "Тюменская область сегодня".

Принять участие в обследовании дворов может каждый тюменец. График обхода можно будет узнать на сайте администрации города, а также по телефону 51-02-96.