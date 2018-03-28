Школьник из Тобольска стал призером всероссийской олимпиады по астрономии

Ученик тобольской гимназии имени Лицмана Алексей Потапов вошел в число призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии, который состоялся в Волгограде. Вместе с ним свои знания в этой дисциплине показали 188 школьников из 41 региона России.

"За время выполнения заданий по астрономии было установлено три рекорда: по численности участников, среднему баллу, а также по количеству победителей и призеров, которыми стали 84 человека", — отметил председатель жюри, научный сотрудник института космических исследований Российской академии наук Олег Угольников.

После окончания олимпиады юных астрономов поздравил космонавт-испытатель, Герой России Сергей Ревин. Он рассказал, как проходят подготовки к полетам, как протекает жизнь на борту космического корабля, наставил тех, кто хочет последовать его примеру.

В областном департаменте образования напоминают, что победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получают возможность поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.