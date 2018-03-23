В течение месяца тюменцы смогут сделать флюорографию в торговом центре

В Тюмени с 24 марта по 23 апреля пройдет месячник борьбы с туберкулезом "Здоровые легкие". Он приурочен к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, учрежденному ВОЗ.

Любой гражданин РФ сможет пройти флюорографическое обследование в муниципальных поликлиниках города Тюмени независимо от места регистрации, предъявив паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Все обратившиеся получат исчерпывающую информацию о заболевании, причинах его возникновения, факторах риска и мерах профилактики.

В выходной день тюменцы смогут пройти флюорографию в ТРЦ "Кристалл". Весь месяц по субботам с 11.00 до 16.00 перед центральным входом там будет работать мобильный цифровой флюорограф. Результаты тюменцы будут получать на руки сразу.

В городском департаменте здравоохранения напоминают, что основным методом диагностики туберкулёза у взрослого населения является флюорография. Ее ежегодное проведение помогает контролировать ситуацию с распространением заболевания. Выявление туберкулеза на ранних стадиях, когда масштаб процесса невелик, и своевременное начало лечения дают полноценный шанс полного излечения больного.