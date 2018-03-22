Пункт МФЦ в Тюмени будет работать по воскресеньям

14:00 22 марта 2018
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С 1 апреля 2018 года центры государственных и муниципальных услуг "Мои Документы" переходят на семидневный график работы. Подать заявление на получение документов или забрать результат по услуге в воскресенье можно будет в Тюмени в центре по адресу: ул. Первомайская, 50 и в центрах, расположенных в Ялуторовске, Ишиме, Тобольске и Заводоуковске.   

Сейчас в ГАУ ТО "МФЦ" набирают специалистов, штат пополнился на 56 единиц. 

 "Сегодня центры "Мои Документы" в день посещают более пяти тысяч человек. Сейчас есть задача обслуживать растущий поток посетителей с использованием имеющейся инфраструктуры. Для того, чтобы не открывать еще один центр, решено было перейти на семидневную рабочую неделю", — рассказал директор ГАУ ТО "МФЦ" Александр Нагибин.

Теги: график работы , МФЦ
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