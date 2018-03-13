Меньше всего хотят уезжать в поисках лучшей жизни из Москвы, Тюмени и Санкт-Петербурга

Финансовый университет при правительстве РФ оценил готовность населения крупных и средних городов к отъезду на новое постоянное место жительства.

Как отмечают исследователи, только 8% жителей российских городов готовы переехать на новое место жительства в ближайшие год–два. Наименьшая доля жителей, готовых к миграции, отмечена в Санкт-Петербурге (5%), Москве (5%), Тюмени (5%), Нижнем Новгороде (6%), Севастополе (6%). Больше всего желающих покинуть свой город в Махачкале (20%), Тольятти (19%), Омске (17%), Томске (15%) и Челябинске (13%).

Исследование проводилось в конце 2017-го – начале 2018 года в рамках проекта "Качество жизни в городах России". По замечанию специалистов, мотивом к миграции является стремление к повышению качества жизни, поиск высокооплачиваемой и квалифицированной работы, условий для получения образования и самореализации, а также возможностей для создания собственного бизнеса. Этот показатель важен в силу того, что высокий уровень готовности к миграции свидетельствует о низком качестве жизни в городе. И, соответственно, наоборот: нежелание уезжать из своего города говорит о высокой комфортности среды существования для его жителей.

Согласно результатам исследования, доля потенциальных мигрантов в России за последний год заметно увеличилась: в 2015 году этот показатель составлял 5% против полученных 8%. Это связывают с тем, что мобильность российского населения растет, и россияне все менее склонны мириться с недостаточным качеством жизни. В наибольшей степени к миграции склонна молодежь, в основном студенты, а также россияне с высоким уровнем дохода.