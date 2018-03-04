2017 год был успешным для Тюменского района

В Тюменском районе подвели итоги 2017 года в рамках отчетных встреч в муниципальных образованиях. Глава района Светлана Иванова лично принимала участие в нескольких "сходах" - в Винзилях, Онохино и Богандинском.
Серия встреч стартовала 15 января, всего прошло 25 мероприятий. Последнее состоялось в Боровском – самом большом муниципальном образовании района. Глава администрации поселка Светлана Сычева отметила демографический рост, увеличение доходной части бюджета, успехи школьников, коллективов отрасли культуры и спорта. Хорошие показатели в жилищном строительстве: в 2017 году введено в эксплуатацию около 11,6 тыс. кв. м жилья, в том числе сдан один многоквартирный дом, еще три введены в эксплуатацию в начале 2018 года, пишет "Мегатюмень".
По словам главы поселка, основные направления работы в 2018 году сохранятся: продолжится ремонт дорог, строительство новых тротуаров и капитальный ремонт домов, реконструкция здания детского сада.
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