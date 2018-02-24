Тюменские студенты отправились в экспедицию дорогой отцов-героев

Делегация студентов из Тюменского колледжа водного транспорта отправилась в экспедицию под девизом "Дорогою отцов-героев" в деревню Бачелино Ярковского района. Вместе с жителями деревни 30 они провели митинг и возложили венок к памятнику-обелиску, установленному во время первого такого похода в 1967 году.

Селяне рассказали студентам об исторических фактах, связанных с памятником. Затем молодые тюменцы пообщались с местными школьниками, провели профориентационные беседы, а в завершение своего визита устроили для всех жителей концерт, пишет "Мегатюмень".

Проведение подобных походов – давняя традиция Тюменского колледжа водного транспорта, позабытая и теперь восстановленная. С 1967 по 1972 годы учебное заведение организовало и провело более 100 однодневных и многодневных походов

Первый такой поход на лодках с веслами проходил в 1967 году по маршруту: Тюмень – Бачелино – Матуши – Покровское – Тобольск – Тюмень. Протяженность маршрута составила 860 километров, студенты провели в пути 20 дней под руководством Владимира Черешникова. Учащимся удалось найти и перезахоронить останки трех бойцов из отряда П.Д. Хохрякова, а позже был установлен 18-метровый памятник-обелиск в деревне Бачелино Ярковского района. Памятник изготовили учащиеся группы № 13 судосборщиков, а устанавливали ребята его в ноябре, в честь чего провели праздничный вечер, посвященный 50-летию Октябрьской революции. За эту поисковую работу учебное заведение было награждено Центральным штабом Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа дипломом с подписью председателя штаба маршала Советского Союза И.С. Конева, и училищу было присвоено имя П.Д. Хохрякова.

В течение многих лет 23 февраля и 9 мая к памятнику возлагались цветы, здесь проводили торжественные линейки, пускали фейерверки, а вечером в местном клубе устраивали концерт с участием учащихся речного училища.