Половина тюменцев записываются к врачу дистанционно

В 2017 году 50% населения Тюменской области записались на прием к доктору дистанционно. Об этом на пресс-конференции рассказала директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова.

Через регистратуру на прием в медучреждения записывались 32% жителей области, с рабочего места врача — 31%, с помощью электронной записи — 24%, через единый центр записи 8%, через интернет и мобильное приложение — 5%. Мобильное приложение "Медицина 72" скачали более 105 тысяч человек. Через него на прием к врачу записались 800 тысяч раз.

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области