В Тюмени молодого человека оштрафовали на 80 тыс. рублей за уклонение от армии

Центральный районный суд Тюмени назначил штраф 20-летнему местному жителю, который был признан виновным в уклонении от прохождения военной службы (ч.1 ст.328 УК РФ).
7 ноября 2017 года он прошел медицинское освидетельствование и был признан годным к военной службе с незначительными ограничениями. В назначенный день он не пришел в военкомат для отправки к месту прохождения службы.
В отношении него было возбуждено уголовное дело. Суд назначил тюменцу штраф в размере 80 тыс. рублей в доход государства, сообщили в прокуратуре Тюменского района.
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