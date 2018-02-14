В Тюмени молодого человека оштрафовали на 80 тыс. рублей за уклонение от армии

14:20 14 февраля 2018
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Центральный районный суд Тюмени назначил штраф 20-летнему местному жителю, который был признан виновным в уклонении от прохождения военной службы (ч.1 ст.328 УК РФ).

7 ноября 2017 года он прошел медицинское освидетельствование и был признан годным к военной службе с незначительными ограничениями. В назначенный день он не пришел в военкомат для отправки к месту прохождения службы.

В отношении него было возбуждено уголовное дело. Суд назначил тюменцу штраф в размере 80 тыс. рублей в доход государства, сообщили в прокуратуре Тюменского района.

Теги: призывники , служба в армии , суд , уголовное дело
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