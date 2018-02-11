Школьники Тюменской области показали глубокие знания математики

Участники регионального этапа всероссийской олимпиады по математике в Тюменской области произвели в этом году настоящий фурор. В состязаниях участвовали более 150 ребят. Результаты не могут не радовать: все больше школьников перешагивают рубеж в 50%, а победители - более 80%.

Многие ребята показали глубокие знания по отдельным темам, но не стали победителями. Таких школьников жюри решили отметить грамотами за высокую мотивацию в изучении предмета, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

В категории 11 классов победителем стал Егор Чураков из гимназии Тюменского государственного университета.

В категории 10 классов высший балл у Артёма Комарова из Тюменского президентского кадетского училища. Второе место с равными баллами разделили Артём Вяткин и Рустам Садыков из областной физико-математической школы.

Среди 9 классов весь пьедестал заняли ученики ФМШ. Победителей оказалось сразу двое: Иван Строгальщиков и Михаил Тутанов, на втором месте Леонид Горбунов, на третьем – Алексей Белоножко.

На олимпиаде по математике имени Л. Эйлера (она проводится в рамках Всероссийской олимпиады по математике только для учеников 8 классов) вновь пробовали свои силы семиклассники и довольно успешно. Призёров здесь оказалось сразу семеро и все они – ученики областной физико-математической школы. Первое место разделили ученики 7 класса Георгий Нехорошков, Иван Ветошкин и восьмиклассник Алексей Янин. Серебро с равными баллами разделили восьмиклассники Семён Елясов, Герман Кузнецов и Мария Палаткина (7 класс). Третье место у восьмиклассника Никиты Козлова.

Победители регионального тура, набравшие необходимое для заключительного этапа олимпиады количество баллов, смогут попробовать свои силы во всероссийском состязании, которое в этом году пройдет в Екатеринбурге.