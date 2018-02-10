Тюменцы поделились опытом в сфере трудоустройства инвалидов

Специалисты Министерства труда и социального развития Краснодарского края посетили тюменский Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района. Главной темой встречи стало трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как пишет "Мегaтюмень", Тюменская область одна из немногих областей, которая смогла наладить работу с соискателями с особенностями здоровья, и показать неплохие результаты по их трудоустройству. Именно поэтому начальника Управления занятости Министерства труда и социального развития Краснодарского края Николая Зародова интересовало, как нашему региону удалось добиться таких показателей и как у нас налажено взаимодействие с работодателями при устройстве на работу инвалидов.

Как пояснила Ирина Микрюкова, директор Центра занятости, трудоустройство инвалидов курируется на уровне органов государственной власти региона. Благодаря этому формируется такое же серьезное и ответственное отношение к этому направлению службы занятости у работодателей. Ирина Викторовна также отметила, что в этом году в процесс трудоустройства инвалидов активно включились муниципальные учреждения, что тоже сыграло свою немаловажную роль.

Помимо обсуждения основного вопроса, гости из Краснодарского края также посетили Центр профориентации, аналогов которому в России больше нет. Они побывали в модулях Центра профориентации, посвященных различным сферам профессиональной деятельности – ЖКХ, строительству, медицине, энергетической и нефтяной отрасли и многих других, в которых ежедневно ведется работа по профориентации школьников.