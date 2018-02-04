Тюменцев призывают встать на лыжню

Ежегодный массовый забег "Лыжня России" пройдет в Тюмени 10 февраля на

стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья по адресу ул. Рощинское шоссе, 2. Участникам предстоит пройти 1000 метров, пишет "Тюмeнская oбласть сeгодня".

О готовности принять участие в мероприятии заявили 74 региона страны. Отметим, что по счету, это уже 36-я Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка, которая с 1982 года является одним из самых важных зимних спортивно-массовых событий, объединяющим и профессионалов-лыжников, и любителей, и детей, и взрослых.

В 2017 году "Лыжня России" состоялась в Тюмени 4 марта и собрала около 7 тысяч любителей активного отдыха, а обладатели самых лучших показателей в гонке получили приятные призы от партнеров.