В тюменских поликлиниках пройдет женский день

16 декабря, в субботу, с 9 до 15 часов во всех муниципальных поликлиниках Тюмени, а также во взрослой поликлинике ОКБ №2 пройдет акция "Доктор с Вами". Эта седьмая по счету акция посвящена женскому здоровью, а именно – профилактике заболеваний репродуктивной сферы.
В этот день будут работать смотровые кабинеты. Все обратившиеся женщины будут обследованы на микрофлору, им проведут цитологическое исследование с целью раннего выявления онкологических заболеваний. По показаниям будет выполнена кольпоскопия (обследование шейки матки), ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза, а также маммография. Все пациентки получат консультацию акушера-гинеколога.
Для обследования не нужна предварительная запись, а пациенты, которые прикреплены к Тюменской больнице ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России ("Водников") могут обратиться в городские поликлиники №№ 1 и 8. В департаменте здравоохранения Тюмени уточняют, что остальных тюменцев ждут на прием в поликлиниках по месту жительства.
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